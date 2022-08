Blood Diamond: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, martedì 23 agosto 2022, va in onda Blood Diamond – Diamanti di sangue su Sky Cinema 1. Il film d’azione è uscito nel 2006 ed è diretto da Edward Zwick. Nel cast c’è anche Leonardo DiCaprio. La pellicola dura 143 minuti e ha incassato cinque nomination agli Oscar all’epoca. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Blood Diamond è ambientato nel 1999 a Sierra Leone. Danny Archer è un mercenario che ha organizzato un commercio illegale di diamanti per conto del colonnello Coetzee. Nessuno però si cura della guerra civile che affligge il paese. Intanto però i guerriglieri del Fronte Unito Rivoluzionario attaccano i villaggi con violenza e fanno prigionieri, tra cui il pescatore Solomon Vandy, separato dalla sua famiglia e costretto ai lavori forzati in miniera. Poco prima dell’attacco del governo, Solomon trova un prezioso diamante rosa nelle miniere e lo nasconde. Danny intanto è stato beccato e arrestato, soggiorna presso la prigione di Freetown e scopre che Solomon ha il diamante rosa, così trova il modo di mettersi in contatto con lui, che divide la sua stessa prigione. In cambio del diamante gli promette di aiutarlo a trovare la sua famiglia.

Blood Diamond: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama, passiamo al cast. Leonardo DiCaprio interpreta Danny Archer, mentre Djimon Hounsou è Solomon. Ecco di seguito l’elenco dei personaggi e i rispettivi attori:

Leonardo DiCaprio: Danny Archer

Djimon Hounsou: Solomon Vandy

Jennifer Connelly: Maddy Bowen

Kagiso Kuypers: Dia Vandy

Arnold Vosloo: Colonnello Coetzee

David Harewood: Capitano Poison

Antony Coleman: Cordell Brown

Basil Wallace: Benjamin Kapanay

Michael Sheen: Rupert Simmons

Stephen Collins: Ambasciatore Walker

Percy Matsemela: Comandante Zero

Streaming e TV

Dove vedere Blood Diamond in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.