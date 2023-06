Blanco e Gianni Morandi, pace fatta nel backstage dell’Italia Loves Romagna

Pace fatta tra Blanco e Gianni Morandi. Dopo l’episodio del Festival di Sanremo 2023 con la distruzione dei fiori sul palco dell’Ariston per mano (e piedi) del giovane artista e le “battute” del co-conduttore con tanto di scopa in mano, i due si sono ritrovati ieri sera al Campovolo di Reggio Emilia per il concerto Italia Loves Romagna. Ve lo diciamo subito: non c’è stato alcun litigio o battibecco. Anzi, l’incontro è stato molto cordiale e i due sono stati immortalati l’uno accanto all’altro in una foto scattata nel backstage del palco di Campovolo, entrambi sorridenti.

“Gianni e Blanco si sono riuniti e hanno fatto pace, il cerchio si è chiuso finalmente”, ha commentato una fan che ha pubblicato lo scatto. Insomma, l’evento di beneficenza ha portato il sereno e la pace anche tra i due cantanti.