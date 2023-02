“Era tutta una messinscena”: l’ultima clamorosa indiscrezione sull’esibizione di Blanco a Sanremo

Blanco distrugge il palco di Sanremo, l’indiscrezione: era una messinscena

A distanza di giorni continua a far discutere l’esibizione di Blanco al Festival di Sanremo 2023 con il cantante che, nel corso della sua performance, ha iniziato a devastare il palco dell’Ariston tra i fischi del pubblico.

Sin dall’inizio, però, sono emersi diversi dubbi sulla veridicità dell’episodio nonostante le scuse del cantante e le parole di Amadeus, che ha difeso Blanco.

Ora, a lanciare l’ultima clamorosa indiscrezione sul fatto che si sia trattato di una messinscena è stata Jessica Tua, la flower stylist che ha creato la composizione di rose poi distrutta da Blanco.

Raggiunta da Striscia La Notizia, la donna ha dichiarato: “Durante l’esibizione, Blanco avrebbe dovuto muoversi come nel video de L’isola delle rose e quindi dare dei calci e dei pugni ai fiori. Prima della puntata è stata fatta una prova, bisognava ispirarsi al video e per questo abbiamo riproposto la stessa aiuola di rose: Blanco stesso era contento”.

Alla domanda di Valerio Staffelli se durante le prove fossero presenti anche dei dirigenti Rai, Jessica Tua ha risposto: “Penso di sì: non so chi fossero, ma di gente ce n’era”.

La flower stylist, poi, ha rivelato che il materiale in cui erano stati inseriti i fiori era stato pensato proprio per non farsi male: “Era tutto studiato affinché non fosse dannoso. Alle rose stesse, circa 300, sono state tolte tutte le spine”.