Blanco indagato per danneggiamento, Roberta Bruzzone: “Rischia fino a 5 anni”

Blanco indagato per danneggiamento, Bruzzone: “Rischia fino a 5 anni”

Dopo la notizia su Blanco indagato dalla procura per danneggiamento aggravato, dopo la sua performance al Festival di Sanremo 2023, anche Roberta Bruzzone, criminologa, ha detto la sua sul caso.

A La vita in diretta, ospite di Alberto Matano, ha dichiarato che Blanco rischia “fino a cinque anni di reclusione”. “Ho visto quello che è accaduto a Sanremo e letto delle indagini della procura di Imperia – ha spiegato Bruzzone – . Questo era inevitabile dopo l’esposto che è stato presentato giorni fa dal Codacons. Quello che ha fatto questo signore è punibile d’ufficio. Oggi quello che ha fatto questo signore è oggetto di una valutazione da parte della magistratura. Che cosa rischia Blanco? domanda Matano. Se la procura di Imperia deciderà di procedere e quindi di formalizzare l’imputazione e di rinviarlo a giudizio, il giudice può a seconda del tipo di contestazione finale del capo di imputazione, la variabilità è da uno a cinque anni”.

Dopo aver distrutto il palco dell’Ariston, Blanco si è giustificato dicendo di non sentire la sua voce in cuffia e di aver deciso quindi di diversi lo stesso, spaccando tutto.

“Se era tutto programmato? Non penso proprio – ha proseguito Bruzzone. C’erano le rose come nel video musicale ed è vero. Probabilmente avrebbe dovuto fare qualcosa, ma non di certo spaccare tutto comprese le fioriere. Io onestamente al posto di Amadeus avrei reagito in maniera più decisa. Invece che far spazzare Gianni Morandi e metterlo con la scopa in mano avrei fatto ripulire tutto a Blanco”, ha concluso la criminologa.