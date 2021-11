Blanca: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 29 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Blanca, serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni lunedì in prima serata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio di oggi intitolato “Fantasmi”, il corpo del sedicenne Camillo viene ritrovato in un antico palazzo nobiliare. Il caso interessa da vicino Liguori, l’affascinante collega di Blanca: Io stabile appartiene alla sua famiglia e vi sono legati ricordi dolorosi per lui. Il sospettato è proprio lo zio di Liguori: Bianca cerca la verità, mentre prova a stare vicino a Lucia ed è divisa tra Liguori e Nanni, il suo amico chef. Intanto, dal passato, torna qualcuno a mettere in dubbio la sua credibilità.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Blanca, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: