Blanca streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata della fiction in replica, 26 giugno

Stasera, lunedì 26 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la quinta puntata di Blanca, serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni domenica e lunedì in prima serata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta. Dove vedere Blanca in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda stasera, lunedì 26 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1.

Blanca streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Blanca, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 6 puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):