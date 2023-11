Blanca 2: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata, 9 novembre

Stasera, giovedì 9 novembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di Blanca 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Jan Maria Michelini per i primi tre episodi e Michele Soavi per gli altri tre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella sesta e ultima puntata, finale di stagione, l’attentatore è ancora a piede libero. Le indagini proseguono e Blanca affronta le conseguenze della mancata cattura dell’uomo. Ferrando è ormai ossessionata da questo caso. È pronta a sacrificare qualsiasi cosa pur di riuscire ad assicurarlo alla giustizia. Inizierà, così, una corsa contro il tempo densa di colpi di scena, che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine di questa seconda stagione. Nella sesta e ultima puntata di Blanca 2, la protagonista decide di portare avanti le indagini anche da sola pur di arrivare alla verità sull’attentatore. Questa ossessione, però, la metterà davanti a un bivio e sarà costretta ad affrontare tutti i suoi limiti. Le decisioni che si ritroverà a prendere potrebbero provocare dei cambiamenti che riguardano sia la sua vita che quella di coloro che la circondano.

Blanca 2: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata di Blanca 2, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Confermatissimi gli attorie e le attrici che hanno contribuito, con i loro personaggi, al successo della fiction durante la prima stagione. A Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon ed il resto del cast si aggiunge però qualche volto nuovo. Vediamo insieme tutti gli attori principali con i rispettivi ruoli:

Maria Chiara Giannetta: Blanca Ferrando

Giuseppe Zeno: Ispettore Michele Liguori

Pierpaolo Spollon: Sebastiano

Enzo Paci: Vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo

Sara Ciocca: Lucia Ottonello

Federica Cacciola: Stella, migliore amica di Blanca

Ugo Dighero: Leone Ferrando, padre di Blanca

Gualtiero Burzi: l’agente Nello Carità

Michela Cescon: Elena

Stefano Dionisi: Polibomber

Chiara Baschetti: Veronica Alberici

Raffaele Esposito: Paolo Sivori

Carlo Sciaccaluga: Ivan Scarabotti

Streaming e diretta tv

Dove vedere la prima puntata di Blanca 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.