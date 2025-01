Blackout 2 – Le verità nascoste: le anticipazioni della prima puntata, 14 gennaio 2025

Questa sera, 14 gennaio 2025, su Rai 1 va in onda la prima puntata di Blackout 2 – Le verità nascoste, l’appassionante serie coprodotta da Rai Fiction – Èliseo entertainment prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission. Perché Umberto ha ucciso un altro ospite dell’albergo, mentre era in sala radio? Cosa stava per scoprire? Cosa non doveva essere rivelato? La storia riprende esattamente da dove il racconto è stato interrotto. Un omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori da Umberto, il padre amorevole di Lara, che continua a nascondere la verità agli altri. Mille nuove domande e il dubbio che fuori dalla Valle potrebbe essere successo qualcosa di terribile, insieme all’arrivo di nuovi misteriosi personaggi a bordo di un elicottero, sono solo le prime delle molte tappe che porteranno a scoprire le tante verità nascoste contenute in questa seconda stagione. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Trama e anticipazioni

La prima puntata della seconda stagione riparte esattamente da dove eravamo rimasti: Umberto ha ucciso Max, il proprietario di Cima Paradisi, e un altro ospite dell’albergo, ma nessuno deve saperlo tranne sua figlia Lara che ha assistito all’omicidio. La nostra Elena si risveglia e per suo padre Giovanni è un’emozione fortissima, ma ora dovrà dirle la verità sul suo passato e sul perché ha dovuto sottostare all’ordine di uccidere Claudia. I già precari equilibri vengono distrutti dall’arrivo di un elicottero dal quale scendono Angelo, pilota e Capitano del Soccorso Civile; Federica, giovane e caparbio Ispettore Capo della Polizia, e Sabrina, geologa esperta. Hanno cibo, provviste, medicinali e sono lì per salvarli. L’elicottero è qui per prestare soccorso, ma la gioia e il sollievo cedono subito il posto a mille interrogativi sul perché i soccorsi non siano arrivati prima… Dietro l’arrivo dei tre, infatti, si nasconde un segreto che forse Umberto conosce bene e con il quale tutti gli ospiti dell’albergo devono fare i conti. In gioco, stavolta, c’è la loro stessa sopravvivenza.

