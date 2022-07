Blacklight: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 25 luglio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Blacklight, film di genere thriller, azione del 2022, diretto da Mark Williams, con Liam Neeson e Tim Draxl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Travis Block (Liam Neeson), un agente dell’FBI in pensione. Ora che non è più in servizio, l’uomo è incaricato di aiutare gli agenti sotto copertura, quando questi si ritrovano in situazioni scomode o qualora la loro identità fittizia venga a galla. Quando si ritrova a tirare fuori dai guai l’agente Dusty, Travis fa una scioccante scoperta, che metterà a dura prova il suo codice morale: l’agente viene a conoscenza di una fatale cospirazione all’interno dei suoi ranghi, che coinvolge anche i più alti livelli di grado. La scoperta riguarda l’Operation Unity, un programma nel cui mirino finiscono alcuni semplici cittadini per motivi ignoti, ma di cui è a conoscenza il suo stesso superiore. Per scoprire cosa si celi dietro, Block chiede aiuto a un giornalista, ma le sue indagini metteranno in pericolo la vita di sua figlia e sua nipote…

Blacklight: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Blacklight, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Travis Block

Emmy Raver-Lampman: Mira Jones

Taylor John Smith: Dusty Crane

Aidan Quinn: Gabriel Robinson

Claire van der Boom: Amanda Block

Yael Stone: Helen Davidson

Tim Draxl: Drew Hawthorne

Georgia Flood: Perla

Melanie Jarnson: Sofia Flores

Andrew Shaw: Jordan Lockhart

Zac Lemons: Wallace

Gabriella Sengos: Natalie Block

Daniel Turbill: Running Man

Streaming e tv

Dove vedere Blacklight in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 luglio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGO.