Blackhat: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 14 aprile 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Blackhat, film del 2015 diretto da Michael Mann, con protagonista Chris Hemsworth. Si tratta del ritorno dietro la macchina da presa per il regista Mann dopo sei anni da Nemico pubblico – Public Enemies, girato nel 2009. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un impianto nucleare a Chai Wan, Hong Kong, va in fusione quando un hacker fa surriscaldare ed esplodere le pompe di raffreddamento. Poco dopo, il Mercantile Trade Exchange di Chicago viene violato, facendo salire i futures della soia. Il governo cinese e l’FBI determinano che l’hacking è stato eseguito utilizzando uno strumento di accesso remoto (RAT). Il capitano Chen Dawai dell’unità di guerra informatica dell’Esercito Popolare di Liberazione è incaricato di trovare l’hacker, e si avvale dell’aiuto di sua sorella Lien, un ingegnere di rete. Incontra l’agente speciale dell’FBI Carol Barrett a Los Angeles e rivela che il codice del RAT è stato scritto da lui e Nicholas Hathaway, suo compagno di stanza al college, durante il loro periodo al MIT. Dawai chiede che a Hathaway, che è in prigione per aver violato delle banche, venga offerto un rilascio temporaneo in cambio dei suoi servizi. Hathaway, sapendo quanto sia necessario per l’indagine, chiede nuovi termini: la sua pena detentiva commutata se la sua assistenza porta all’identificazione e alla cattura dell’hacker. Gli viene richiesto di indossare una cavigliera elettronica e di essere accompagnato dal vice sceriffo Mark Jessup. Hathaway manipola il sistema di aggiornamento del GPS del telefono di Jessup che traccia la sua posizione, permettendogli di seguire la sua stessa pista e organizzare un incontro con il partner dell’hacker in un ristorante. Mentre aspettano, racconta a Lien del suo passato, ma il partner non arriva. Hathaway scopre una telecamera che li osserva e, seguendola fino al computer collegato, comunica all’hacker che ora è sulle sue tracce.

Blackhat: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Blackhat, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Hemsworth: Nicholas Hathaway

Tang Wei: Lien Chen

Viola Davis: Carol Barrett

Ritchie Coster: Kassar

Holt McCallany: Mark Jessup

Yorick van Wageningen: Sadak

Leehom Wang: Chen Dawai

John Ortiz: Henry Pollack

Manny Montana: Lozano

William Mapother: Rich Donahue

Spencer Garrett: Gary Baker

Andy On: Isp. Alex Treng

Archie Kao: Shum

Shi Liang: Ten. Col. Zhao

Adrian Pang: Keith Yan

Cheung Siu Fai: Chow

Jason Butler Harner: George Reinker

Christian Borle: Jeff Robichaud

Abhi Sinha: Daniels

Kirt Kishita: Paul Wang

Streaming e tv

Dove vedere Blackhat in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 14 aprile 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.