Black Water – Abyss: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Back Water – Abyss è il film in onda questa sera, venerdì 18 giugno 2021, su Sky Cinema Uno in prima serata dalle 21.15. Si tratta di un thriller horror del 2020 diretto da Andrew Traucki, con Jessica McNamee e Anthony J. Sharpe. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Black Water – Abyss? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è ambientato tra le foreste dell’Australia settentrionale. Qui un gruppo di quattro amici stanno esplorando un remoto sistema di caverne, ma rimangono bloccati all’interno delle grotte. Il problema non sarà soltanto l’allagamento e la mancanza di ossigeno, ma anche un branco di famelici alligatori pronti a dar loro la caccia.

Black Water – Abyss: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Black Water – Abyss, ma qual è il cast del film? Si tratta di un thriller del 2020 diretto da Andrew Traucki con protagonisti Jessica McNamee, Anthony J. Sharpe, Rumi Kikuchi, Luke Mitchell, Benjamin Hoetjes e Amali Golden. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jessica McNamee: Jennifer

Luke Mitchell: Eric

Amali Golden: Yolanda

Benjamin Hoetjes: Viktor

Anthony J. Sharpe: Cash

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale di Black Water – Abyss, il fil in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Black Water – Abyss in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.