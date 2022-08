Black sea: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, venerdì 5 agosto 2022, va in onda Black sea su Sky Cinema 1. Si tratta di un film thriller diretto da Kevin Macdonald e uscito nel 2014 con protagonista Jude Law. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Black sea. Il film racconta di un uomo divorziato, Robinson, che ha un figlio con il quale però non ha alcun tipo di rapporto. Lavora come capitano di sommergibili per il recupero di relitti, ma perde anche quell’incarico e, disperato, accetta la proposta da parte di un miliardario che gli propone di recuperare per lui un tesoro, un carico d’oro in un sommergibile tedesco che giace sui fondali del Mar Nero dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Anche se titubante, Robinson decide di accettare per poi ritrovarsi su un sottomarino di fortuna e con un equipaggio poco addestrato.

Black sea: il cast del film

Dopo aver raccontato della trama, vediamo invece chi fa parte del cast di Black sea. Sappiamo già che il protagonista, il capitano Robinson, è interpretato da Jude Law, ma chi altri figura nel cast? Scopriamolo:

Jude Law: Capitano Robinson

Ben Mendelsohn: Fraser

Grigorij Dobrygin: Morozov

Scoot McNairy: Daniels

David Threlfall: Peters

Michael Smiley: Reynolds

Tobias Menzies: Lewis

Karl Davies: Liam

Konstantin Chabenskij: Blackie

Sergej Puskepalis: Zaytsev

Sergej Kolesnikov: Levchenko

Sergej Veksler: Baba

Bobby Schofield: Tobin

Jodie Whittaker: Chrissy

Branwell Donaghey: Gittens

Daniel Ryan: Kurston

Streaming e TV

Dove vedere Black sea in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.