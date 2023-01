Black Out – Vite sospese: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, martedì 24 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Black Out – Vite sospese, serie televisiva italo-tedesca diretta da Riccardo Donna che sarà trasmessa in prima visione e in prima serata. In tutto 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La fiction racconta una piacevole vacanza che però diventa una trappola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della seconda puntata, Claudia scopre che l’incidente medico di cui è stata vittima non è stato casuale. Per questo lei e Anita vengono isolate in una stanza. Si viene a sapere che l’elicottero che doveva portarle in salvo è caduto. Giovanni (Alessandro Preziosi), temendo di essere scoperto, nasconde le prove che lo incriminano. Claudia scopre che l’incidente medico di cui è stata vittima è stato provocato. Giorgio, un parente del proprietario dell’albergo che vive in una baita isolata, trasporta un ferito sopravvissuto alla caduta dell’elicottero che il giorno prima ha sorvolato la valle. Nel portarlo di corsa in albergo per affidarlo alle cure di Claudia, tutti apprendono che l’elicottero che doveva salvarli è precipitato .

Nel secondo episodio della seconda puntata, Anita e Lorenzo, in cerca di un momento di intimità, azionano la vasca idromassaggio nella Spa dell’hotel. Così facendo, provocano un corto circuito che mette a rischio la vita di Elena. Marco scopre una via d’uscita dalla valle: una strada ferrata mai ultimata.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Black Out – Vite sospese, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: