Black Out – Vite sospese streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, martedì 24 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Black Out – Vite sospese, serie televisiva italo-tedesca diretta da Riccardo Donna che sarà trasmessa in prima visione e in prima serata. In tutto 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La fiction racconta una piacevole vacanza che però diventa una trappola. Dove vedere Black Out – Vite sospese in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì o martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Black Out – Vite sospese streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Le vicende si svolgono durante le vacanze natalizie nella Valle del Vanoi, in Trentino. Qui, i clienti del lussuoso albergo e i residenti del paesino nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo a causa di una valanga che impedisce l’arrivo dei soccorsi tramite l’unico passo che porta alla valle: il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte.

In attesa dei soccorsi, quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza diventa una trappola che porterà a galla segreti, identità celate, ambigui professionisti pronti a tutto e la presenza di un assassino. La valanga costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un’esperienza unica che li obbligherà a fare i conti con sé stessi e con gli altri.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Black Out – Vite sospese, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: otto episodi). La prima puntata andrà in onda lunedì 23 gennaio 2023; la quarta e ultima lunedì 6 febbraio 2023. Ma vediamo insieme la programmazione completa: