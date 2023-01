Black Out – Vite sospese: il cast (attori) della fiction su Rai 1

Qual è il cast (attori) di Black Out – Vite sospese, la nuova serie tv in onda su Rai 1 dal 23 gennaio? Nel ruolo del protagonista c’è Alessandro Preziosi. “La vita può cambiare in una frazione di secondo”, ha detto l’attore “da una vacanza di lusso passi all’incubo, ma è stato interessante notare come proprio quando si crede di aver perso tutto, spesso, si ritrovi se stessi e il coraggio di combattere per ciò che conta davvero e si scoprano le persone per quello che sono. Personalmente è stata tra le esperienze più difficili della mia carriera. Siamo stati per 13 settimane in un luogo dove non c’era niente: non mi era mai capitato prima. Non è stato facile”. Ma vediamo insieme l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Preziosi: Giovanni Lo Bianco

Rike Schmid: Claudia Schneider

Marco Rossetti: Marco Raimondi

Aurora Ruffino: Lidia Ercoli

Mickaël Lumière: Karim

Caterina Shulha: Irene

Massimo Mesciulam: Giorgio

Giorgio Caputo: Ruggero Volturno

Riccardo Maria Manera: Lorenzo Zanin

Federico Russo: Riccardo Lo Bianco

Juju Di Domenico: Anita Raimondi

Magdalena Grochowska: Sarah Zanin

Maria Roveran: Petra Zanin

Veronica Urban: Silvia

Alessandro Riceci: Umberto

Maurizio Fanin: Andrea

Eugenio Franceschini: Luca

Fabio Sartor: Max Zanin

Location

Abbiamo visto il cast di Black Out – Vite sospese, ma dove è stata girata (location) la fiction di Rai 1? Le riprese sono state effettuate in formato 6K e per 12 settimane in Trentino (a San Martino di Castrozza, al valico Passo Rolle, alle valli di Primiero e Vanoi, a Canal San Bovo, a Mezzano, a Imèr, a Sagron Mis e al Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino). Poi tutto si è spostato a Roma e a Napoli.