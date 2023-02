Black Mass – L’ultimo gangster: trama, cast, trailer e streaming del film

Black Mass – L’ultimo gangster è il film in onda questa sera, 15 febbraio 2023, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 2015 diretta da Scott Cooper. Il film ha come protagonista Johnny Depp nei panni del criminale James Bulger. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Black Mass?

Trama

Il film è ispirato alla vita del malavitoso americano James Bulger. Nel 1975, a South Boston, James ‘Whitey’ Bulger (Johnny Depp) controlla l’organizzazione criminale Winter Hill Gang. Tutti rispettano Whitey e vogliono entrare a far parte della sua banda, composta da John Martorano (W. Earl Brown), Steve Flemmi (Rory Cochrane) e Tommy King (Scott G. Anderson).

Il cugino di Bulger, Kevin Weeks (Jesse Plemons), è da poco entrato a far parte del gruppo di malviventi, che cercano di scalzare la famiglia italiana degli Angiullo e acquisire il dominio sui traffici cittadini. Nel frattempo il fratello di Whitey, Billy (Benedict Cumberbatch), è stato eletto senatore e l’amico di vecchia data John Connolly (Joel Edgerton) torna nel quartiere irlandese dopo essersi arruolato nell’FBI.

John ha una proposta per Bulger: diventare suo informatore in cambio del totale appoggio dei servizi segreti, che si impegneranno a deporre gli Angiullo. Sebbene sia dubbioso, Whitey finisce per accettare l’accordo. Al quartier generale dell’FBI, Charles McGuire (Kevin Bacon) mette in discussione l’operazione di John, ma accetta di finanziarlo persuaso dal collega John Morris (David Harbour). Forte dell’accordo con gli agenti, Whitey inizia a minare la supremazia degli Angiullo cercando di venderli alle forze dell’ordine. Lindsey Cyr (Dakota Johnson) vorrebbe che iniziasse ad occuparsi seriamente del loro figlio Douglas.

Trascorrono gli anni e John ottiene finalmente il successo tanto atteso, grazie al suo complice. Il gangster, tuttavia, rischia di venire scoperto dagli Angiullo e la punizione per i traditori è la morte…

Black Mass – L’ultimo gangster: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Johnny Depp, Joel Edgerton, Sienna Miller, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Rory Cochrane, Kevin Bacon, Adam Scott, Corey Stoll, David Harbour, Peter Sarsgaard, Jesse Plemons, Julianne Nicholson, W. Earl Brown, Jeremy Strong, Scott G. Anderson. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Johnny Depp: James “Whitey” Bulger

Joel Edgerton: John Connolly

Benedict Cumberbatch: Bill Bulger

Kevin Bacon: Charles McGuire

Jesse Plemons: Kevin Weeks

Peter Sarsgaard: Brian Halloran

Dakota Johnson: Lindsey Cyr

Corey Stoll: Fred Wyshak

Juno Temple: Deborah Hussey

Adam Scott: Robert Fitzpatrick

Julianne Nicholson: Marianne Connolly

Rory Cochrane: Stephen Flemmi

Brad Carter: John McIntyre

David Harbour: John Morris

Jeremy Strong: Josh Bon

Bill Camp: John Callahan

W. Earl Brown: John Martorano

Scott Anderson: Tommy King

David De Beck: Roger Wheeler

Streaming e tv

Dove vedere Black Mass – L’ultimo gangster in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 febbraio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.