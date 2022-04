A che ora inizia Big Show 2022: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Big Show 2022, il programma varietà condotto da Enrico Papi per la terza edizione e in arrivo su Canale 5? Si tratta di un format inglese adattato al pubblico italiano che ha raggiunto la sua terza edizione e che, per l’occasione, cambia casa arrivando in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 8 aprile 2022. Ma qual è l’orario di partenza? Ogni puntata di Big Show 2022 va in onda sulla rete principale di Mediaset a partire dalle ore 21:20 e segue la messa in onda dell’appuntamento quotidiano di Striscia la Notizia.

Quante puntate

Ma quante sono le puntate previste per la terza edizione di Big Show 2022? Il programma parte venerdì 8 aprile 2022 e va in onda per sei puntate, una a settimana, per cui si tratta di un appuntamento con cadenza settimanale che dovrebbe terminare a maggio. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa (attenzione, potrebbe subire variazioni):

Prima puntata: venerdì 8 aprile 2022

Seconda puntata: venerdì 15 aprile 2022

Terza puntata: giovedì 21 aprile 2022

Quarta puntata: giovedì 28 aprile 2022

Quinta puntata: giovedì 5 maggio 2022

Sesta puntata: giovedì 12 maggio 2022

Streaming e TV

Abbiamo visto a che ora inizia Big Show 2022, ma dove vedere il programma in diretta TV e live streaming? Il varietà condotto da Enrico Papi, come già detto, va in onda da venerdì 8 aprile 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. La rete principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando. Ma c’è di più. Chi vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. Vi basterà registrarvi o fare login per accedere ai contenuti della piattaforma in via del tutto gratuita. Inoltre, grazie alla funzione on demand, potrete recuperare le puntate già andate in onda in un secondo momento.