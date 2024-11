Big Game – Caccia al Presidente: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 19 novembre 2024, alle ore 21,45 su Italia 1 va in onda Big Game – Caccia al Presidente, film del 2014 diretto da Jalmari Helander. Il film, con protagonisti Samuel L. Jackson e il giovane Onni Tommila, è stato presentato al Toronto International Film Festival 2014 ed è stato distribuito in Italia a giugno 2015. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’Air Force One diretto a Helsinki è soggetto a un attentato terroristico. Il presidente degli Stati Uniti, che si trova su quel volo, si lancia con la capsula di salvataggio e atterra sui boschi finlandesi. Ad aiutarlo a sopravvivere alla natura selvaggia e agli attentatori che lo vogliono rapire c’è Oskari, tredicenne finlandese mandato nella foresta per dimostrare di essere un uomo.

Big Game – Caccia al Presidente: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Big Game – Caccia al Presidente, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Samuel L. Jackson: William Alan Moore, il Presidente

Onni Tommila: Oskari

Felicity Huffman: direttrice della CIA

Victor Garber: il Vicepresidente

Ted Levine: Generale Underwood

Jim Broadbent: Herbert

Ray Stevenson: Agente Morris

Mehmet Kurtuluş: Hazar

Jaymes Butler: Agente Otis

Rauno Juvonen: pilota del safari

Jason Steffan: Dexter

Philipp Rafferty: pilota dell’Air Force One

Gabriel Raab: analista #1

Peter Nitzsche: analista #2

Jean-Luc Julien: Clay

Lincoln Potwin: analista del Pentagono

Ken Thomas: Navy Seal

Streaming e tv

Dove vedere Big Game – Caccia al Presidente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 19 novembre 2024 – alle ore 21,45 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.