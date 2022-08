Big Game – Caccia al presidente: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, venerdì 19 agosto 2022, va in onda Big Game – Caccia al presidente su Sky Cinema Uno. Il film d’azione è uscito nel 2014 con la regia di Jalmari Helander. Presentato in anteprima al Toronto Film Festival di quell’anno, è approdato in Italia soltanto nel 2015. Il protagonista è Samuel L. Jackson. Scopriamo di cosa parla la trama e chi figura nel cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Big Game – Caccia al presidente. Il film vede un giovane Oskari impegnato nella sua prima spedizione da solo, una tradizione che ormai si tramanda di padre in figlio nella sua famiglia. Ma quando il ragazzo parte, l’Air Force One si dirige ad Helsinki con il presidente americano a bordo, scortato dal Capo di Sicurezza. Il presidente è seguito da un elicottero terrorista guidato da un mercenario. Prima di abbattere l’aereo del presidente, i terroristi sperimentano la potenza del missile su un altro velivolo abbattendo un altro elicottero. Poi tornano sull’aereo del presidente, ma quest’ultimo si lancia con un paracadute e i mercenari perdono l’opportunità. A terra, intanto, il giovane Oskari si è salvato appena dalla caduta dell’elicottero e incontra il presidente da vicino.

Big Game – Caccia al presidente: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo invece al cast di Big Game – Caccia al presidente. Il protagonista è Samuel L. Jackson che interpreta il presidente degli Stati Uniti. Ma non è da solo. Ecco l’elenco dei personaggi e i rispettivi attori che popolano il cast:

Samuel L. Jackson: William Alan Moore, il Presidente

Onni Tommila: Oskari

Felicity Huffman: direttrice della CIA

Victor Garber: il Vicepresidente

Ted Levine: Generale Underwood

Jim Broadbent: Herbert

Ray Stevenson: Agente Morris

Mehmet Kurtuluş: Hazar

Jaymes Butler: Agente Otis

Rauno Juvonen: pilota del safari

Jason Steffan: Dexter

Philipp Rafferty: pilota dell’Air Force One

Gabriel Raab: analista #1

Peter Nitzsche: analista #2

Jean-Luc Julien: Clay

Lincoln Potwin: analista del Pentagono

Ken Thomas: Navy Seal

Streaming e TV

