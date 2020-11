Biancaneve e il cacciatore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 14 novembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Biancaneve e il cacciatore (titolo originale: Snow White and the Huntsman), film del 2012 diretto da Rupert Sanders e interpretato da Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron e Sam Claflin. Il film segna l’ultima apparizione sugli schermi dell’attore inglese Bob Hoskins prima del ritiro dalle scene a causa della malattia di Parkinson. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Biancaneve è la figlia di Re Magnus e della Regina Eleanor: in seguito alla morte di lei, il sovrano si innamora di Ravenna dopo averla salvata dall’Armata Oscura, formata da un gruppo di invincibili guerrieri che da tempo conquistavano e riducevano in schiavitù i regni confinanti. I due si sposano ma la regina Ravenna, che si rivela una strega malvagia a capo dell’Armata Oscura, uccide Magnus durante la prima notte di nozze, dicendogli che gli uomini come lui sfruttano la bellezza delle donne per poi liberarsene. Mentre Ravenna prende controllo del palazzo, il Duca Hammond, il cavaliere più fidato di Magnus, cerca di salvare Biancaneve e di condurla fuori dal palazzo, ma fallisce. La Principessa viene quindi rinchiusa nella torre del castello, mentre Ravenna porta nella sua stanza lo Specchio Magico, che le promette di aiutarla a restare “la più bella del reame”, rubando la giovinezza alle ragazze più belle del regno. Dieci anni dopo Ravenna scopre dallo specchio che la sua figliastra Biancaneve è destinata a superarla in bellezza e a spodestarla dal trono: solo stringendo il suo cuore tra le mani, potrà raggiungere l’immortalità e regnare per sempre…

Biancaneve e il cacciatore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Biancaneve e il cacciatore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristen Stewart: Biancaneve

Chris Hemsworth: Eric, il cacciatore

Charlize Theron: Ravenna, la Regina cattiva

Sam Claflin: Principe William

Vincent Regan: Duca Hammond

Noah Huntley: Re Magnus

Liberty Ross: Regina Eleanor

Ian McShane: Beith

Bob Hoskins: Muir

Johnny Harris: Quert

Toby Jones: Coll

Eddie Marsan: Duir

Ray Winstone: Gort

Nick Frost: Nion

Brian Gleeson: Gus

Lily Cole: Greta

Sam Spruell: Finn, fratello della Regina

Colonna sonora

La colonna sonora ufficiale di Biancaneve e il cacciatore è del musicista James Newton Howard. Nell’album Snow White & the Huntsman è presente anche il singolo promozionale Breath of Life dei Florence and the Machine. Di seguito l’intera colonna sonora:

James Newton Howard – Snow White (3:24)

James Newton Howard – I’ll Take Your Throne (3:00)

James Newton Howard – Tower Prayers (2:07)

James Newton Howard – Something For What Ails You (3:25)

James Newton Howard – Escape From The Tower (2:33)

James Newton Howard – You Failed Me Finn (3:02)

James Newton Howard – White Horse (2:02)

James Newton Howard – Journey To Fenland (3:38)

James Newton Howard – Fenland In Flames (4:08)

James Newton Howard – Sanctuary (2:33)

James Newton Howard – White Hart (6:37)

Ioanna Gika – Gone (3:09)

James Newton Howard – I Remember That Trick (5:35)

James Newton Howard – Death Favors No Man (6:12)

James Newton Howard – Warriors On The Beach (4:52)

James Newton Howard – You Can Not Defeat Me (2:35)

James Newton Howard – You Can’t Have My Heart (1:57)

James Newton Howard – Coronation (2:06)

Florence + The Machine – Breath of Life (4:11)

Streaming e tv

Dove vedere Biancaneve e il cacciatore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 14 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

