Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai e va a Mediaset

Bianca Berlinguer lascia la Rai ed è pronta ad approdare a Mediaset. Sembra ormai tracciata la strada della giornalista, che ha presentato le dimissioni, nonostante il corteggiamento di viale Mazzini.

La giornalista in una lettera ha ringraziato l’azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttrice che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. “La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale”, recita il comunicato.

Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer diventa il terzo grande nome ad aver lasciato la Rai al termine della stagione televisiva 2022/23.

Lunedì mattina l’ad Roberto Sergio aveva fatto sapere di essere “in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico Cartabianca”.

Il silenzio della giornalista, sollecitata a comunicare la sua decisione entro domenica sera, era stato eloquente.

Nelle ultime ore la Rai l’aveva tentata con una controfferta economica, ma la decisione di cambiare sponda e passare a Mediaset era già presa.