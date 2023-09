Beyond Paradise: trama e cast della terza e ultima puntata, 6 settembre

Beyond Paradise: trama e cast della terza puntata, 6 settembre

Stasera, mercoledì 6 settembre 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Beyond Paradise, serie televisiva britannica prodotta dal 2023, nata come spin-off della serie Delitti in Paradiso. La serie è prodotta da Lindsay Hughes e diretta da Sandy Johnson, ed è interpretata da Kris Marshall e Sally Bretton. La prima stagione è andata in onda in prima visione nel Regno Unito dal 24 febbraio 2023 al 7 aprile 2023 su BBC One. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, si diffonde il panico quando un piromane prende di mira tre attività commerciali, sulla scia della favola dei Tre Porcellini. Esther però capisce chi è l’artefice di tali incendi poiché, essendo anche lei madre, sa a cosa sarebbe disposto un genitore per proteggere i propri figli. Nel frattempo, Humphrey ha provato a baciare Martha, la quale deve riflettere seriamente sul suo futuro con lui, tra il tentativo di riavvicinamento di Archie e la sua volontà di interrompere i tentativi di fecondazione assistita con Humphrey.

Nel secondo episodio della terza e ultima puntata di Beyond Paradise, la casa di Lucy Elliot viene svaligiata e la principale sospettata al momento del furto era rinchiusa in una cella della polizia. Il modus operandi sembrerebbe condurre a un famoso ladro locale di nome Atticus Styles, ma questi ha un alibi. Di mezzo, però, ci sarebbe anche l’attuale fidanzata di Lucy, Kate Nolan, che è avvocata e che lavora per uno studio che in passato ha rappresentato Atticus Styles.

Intanto Humphrey è sconvolto e ha il cuore spezzato dopo la rottura con Martha, e non riesce a dedicare le giuste attenzioni al caso. Il detective si allontana da Shipton Abbot e parte alla volta di Saint Marie, dove ritrova il commissario Patterson e Catherine, e incontra la nuova squadra guidata da Neville Parker. Martha fa però un ultimo tentativo per cercare di ristabilire un rapporto con Humphrey, facendogli una sorpresa e presentandosi a Saint Marie.

Beyond Paradise: il cast

Abbiamo visto la trama di Beyond Paradise, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kris Marshall: Humphrey Goodman

Sally Bretton: Martha Lloyd

Zahra Ahmadi: Esther Williams

Dylan Llewellyn: Kelby Hartford

Felicity Montagu: Margo Martins

Jamie Bamber: Archie Hughes

Barbara Flynn: Anne Lloyd

Quante puntate

Quante puntate sono previste su Canale 5 di Beyond Paradise? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: 6 episodi). La prima mercoledì 23 agosto 2023; la terza e ultima mercoledì 6 settembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 23 agosto 2023

Seconda puntata: mercoledì 30 agosto 2023

Terza puntata: mercoledì 6 settembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Beyond Paradise in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.