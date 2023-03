Chi è Beppe Convertini: biografia, vita privata e curiosità sull’attore

Chi è Beppe Convertini, ospite ad Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone su Rai 1? Beppe Convertini è nato a Martina Franca il 20 luglio 1971 ed è un attore, conduttore televisivo e radiofonico. Convertini è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Ma sappiamo che nel 2000 ha avuto una relazione con l’attrice Sara Ricci. I due si sono però lasciati nel 2003. Negli anni successivi i rumors del gossip lo hanno tirato in ballo in varie occasioni, ad esempio riguardo a un presunto flirt con Flavia Vento.

Altre indiscrezioni parlano di una relazione tra Convertini e il cantante lirico Giovanni Cavaretta. Quest’ultimo in un’intervista del 2008 sul sito Gay.it avrebbe parlato di una storia tra i due durata cinque anni. Versione mai confermata direttamente da Convertini che, in un’intervista a Diva e Donna, si è limitato ad affermare: “Di questo non voglio parlare… Posso solo dire che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”.

Laureato in Economia e commercio, Beppe Convertini inizia la sua carriera come modello. In seguito raggiunge la popolarità coma attore, grazie alla partecipazione alla soap opera “Vivere”. La sua carriera di attore si svolge principalmente in tv, ma ha avuto esperienze anche teatrali e cinematografiche.

Come conduttore televisivo lo ricordiamo per la sua esperienza al Festivalbar insieme a Gerry Scotti e Federica Panicucci. Ma anche per “Estate sul 2“, nel 2004. Nel 2019 conduce su Rai 1, in coppia con Lisa Marzoli, La vita in diretta Estate. Ha anche esperienza come conduttore radiofonico, principalmente su Radio Due.