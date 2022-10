Benvenuto Presidente: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 21 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Benvenuto Presidente!, film del 2013 diretto da Riccardo Milani con protagonista Claudio Bisio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giuseppe Garibaldi, detto Peppino, vive in un paesino di montagna del Nord Italia e lavora da precario in una biblioteca, dove intrattiene i bambini. Qui passa le giornate in allegria: è appassionato di pesca e si diverte in compagnia dei suoi amici. Un giorno, a causa di un malinteso e del mancato accordo tra i tre leader politici della Destra, del Centro e della Sinistra, Garibaldi viene eletto a sorpresa presidente della Repubblica Italiana, in quanto i politici elettori, non avendo un candidato per cui votare, scrivono sulle schede il suo nome riferendosi scherzosamente all’omonimo eroe risorgimentale, convinti peraltro che la votazione verrà annullata: Giuseppe tuttavia al momento dell’elezione è l’unico cittadino italiano con tale nome ad avere i requisiti (è incensurato e ha più di 50 anni di età), quindi la legge assegna a lui l’incarico. Giuseppe, di fronte alle proposte di immediata rinuncia al mandato dietro compenso economico da parte dei tre leader politici che lo hanno eletto, decide invece, in uno slancio di orgoglio, di accettarlo; viene quindi strappato alla sua quieta vita e catapultato nel ruolo politico più importante e prestigioso del Paese, per il quale sa di essere inadeguato. Il suo buonsenso e i suoi gesti istintivi però lo portano incredibilmente a guidare efficacemente il Paese, nonostante le prassi del protocollo non siano il suo forte.

Benvenuto Presidente: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Benvenuto Presidente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Bisio: Giuseppe “Peppino” Garibaldi

Kasia Smutniak: Janis Clementi

Remo Girone: Morelli

Giuseppe Fiorello: leader della destra

Massimo Popolizio: leader del centro

Cesare Bocci: leader della sinistra

Omero Antonutti: segretario generale Ranieri

Antonio Milo: Antonio Cucciolina

Michele Alhaique: Piero Garibaldi

Franco Ravera: Luciano Cassetti

Gianni Cavina: signor Fausto

Big Jimmy: guardia del corpo del signor Fausto

Patrizio Rispo: generale Cavallo

Piera Degli Esposti: mamma di Janis

Gigio Morra: Spugna

Federico Galante: portaborse del leader della destra

Pupi Avati, Lina Wertmüller, Steve Della Casa, Gianni Rondolino: i “poteri forti”

Nadir Caselli: ragazza che chiede un prestito

Pietro Sarubbi: Presidente del Brasile

Helga Cossu: se stessa

Roberto Tallei: se stesso

Valeria Flore: sorella di Janis Clementi

Streaming e tv

Dove vedere Benvenuto Presidente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 21 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.