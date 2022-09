“Bentrovati dal telegiornale della destra”: il lapsus della giornalista del Tg La7 | VIDEO

Curioso lapsus in apertura del Tg La7 di oggi, 27 settembre 2022, all’ora di pranzo. Dopo i titoli di apertura, la giornalista Bianca Caterina Bizzarri ha salutato i telespettatori in maniera del tutto inaspettata: “Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra”. Un evidente lapsus da parte del popolare mezzobusto, visto che poi la conduttrice è andata avanti senza intoppi parlando della vittoria del centrodestra alle elezioni di questa domenica.

Gli spettatori del tg diretto da Enrico Mentana però si sono subito accorti della gaffe, e il video in poco tempo è diventato virale sui social. Al rientro in studio dopo un servizio, Bizzarri si è scusata per l’errore precedente, specificando che ovviamente si trattava del telegiornale di La7: “Mi devo scusare per il lapsus iniziale: il telegiornale di La7”.