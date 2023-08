Benedetta Primavera: anticipazioni e ospiti della seconda puntata in replica, 19 agosto

Stasera, sabato 19 agosto 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 in replica va in onda la seconda puntata di Benedetta Primavera, lo show targato Rai condotto dalla grande Loretta Goggi. Il titolo del programma è ispirato, ovviamente, alla canzone della Goggi “Maledetta Primavera”, classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1981 ma ancora oggi conosciuta, ascoltata ed apprezzata in Italia e nel mondo. “Benedetta primavera non nasce per celebrare me, nonostante abbia 63 anni di carriera da festeggiare quest’anno, ma dal desiderio di fare un viaggio nel mondo dello spettacolo e del costume – le parole della Goggi -, una lettura dedicata sia al passato che al presente, con ospiti sia di ieri che di oggi. Uno scambio e un confronto tra i giovani e chi ha la mia età”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti

Tra gli ospiti della seconda puntata di Benedetta Primavera ci saranno Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna. Tutte personalità tra cinema, musica, teatro e televisione che si confronteranno con Loretta Goggi, la quale si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Cantando anche. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (ci sarà nuovamente la Regina Elisabetta d’Inghilterra…) e sorprese per i suoi ospiti. Anche in questo appuntamento il programma offrirà un vero e proprio viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente.

Streaming e tv

Dove vedere Benedetta Primavera in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1 in replica. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.