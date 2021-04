Ben-Hur: trama, cast e streaming del film

Stasera, 3 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ben-Hur, film del 1959 diretto da William Wyler con protagonista Charlton Heston. È un colossal a tema storico e drammatico ed uno dei più grandi e premiati successi della storia del cinema. È ispirato all’omonimo romanzo del generale Lew Wallace, da cui erano già stati tratti due film, uno del 1907 e l’altro del 1925, divenuti punti di riferimento del cinema muto. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Narra la storia del principe ebreo Giuda Ben-Hur, tradito dal suo vecchio amico d’infanzia, il tribuno romano Messala. Ben-Hur troverà la sua vendetta in occasione della grandiosa corsa delle quadrighe al Circo di Gerusalemme, considerata una delle più spettacolari scene d’azione della storia del cinema. Il sottotitolo del film, A Tale of the Christ ovvero “Un racconto del Cristo”, è dovuto al fatto che tutta la vicenda si svolge al tempo e nei luoghi in cui si consuma la storia di Gesù Cristo, che, interpretato da Claude Heater, compare tre volte senza mai essere mostrato in volto.

Ben-Hur: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ben-Hur, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Charlton Heston: Giuda Ben-Hur

Jack Hawkins: Quinto Arrio

Haya Harareet: Esther

Stephen Boyd: Messala

Hugh Griffith: Sceicco Ilderim

Martha Scott: Miriam

Cathy O’Donnell: Tirzah

Sam Jaffe: Simonide

Claude Heater: Gesù Cristo

Finlay Currie: Baldassarre

Frank Thring: Ponzio Pilato

Terence Longdon: Druso

George Relph: Imperatore Tiberio

André Morell: Sesto

Laurence Payne: Giuseppe

Adi Berber: Malluch

Marina Berti: Flavia

Mino Doro: Valerio Grato

José Greci: Maria, madre di Gesù

Richard Hale: Gasparre

Lando Buzzanca: Schiavo

Giuliano Gemma: Soldato romano

Streaming e tv

Dove vedere Ben-Hur in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 3 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

