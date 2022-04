Belve: ospiti e anticipazioni puntata 8 aprile Rai 2 Francesca Fagnani

Questa sera, venerdì 8 aprile 2022, in seconda serata su Rai 2 va in onda Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, alle ore 22.55. Ma chi sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni e ospiti

Francesca Fagnani incontra questa sera a Belve Donatella Rettore e Paola Barale. Un ritratto a tutto tondo di Donatella Rettore, icona rock degli anni ’80. La Rettore non si risparmia con dichiarazioni forti, sia quando parla di sé, del suo passato, del rapporto un po’ surreale con la religione, sia quando esprime giudizi senza chiaroscuri sui colleghi, da Loredana Bertè a Dito nella Piaga o sul politically correct. A seguire, Francesca Fagnani intervista una delle showgirl simbolo degli anni 2000, Paola Barale. Ne nasce una chiacchierata intima e confidenziale. La Barale fa il punto su quello che le è successo dopo aver abbandonato Canale 5 e cosa abbia condizionato il suo percorso professionale. Non manca, poi, di sottolineare che sulla sua carriera ha influito moltissimo la brutta storia della droga, cioè un blitz dei Carabinieri a casa sua, vicenda per la quale è stata assolta. L’intervista racconta la sua vita privata e professionale e lei parla a tutto campo, dai suoi rapporti con Mike Bongiorno ad alcuni aspetti della sua vita privata, tra passioni, cadute e tentativi di ricominciare.

Streaming e tv

Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) il venerdì sera (ore 22.55) con la conduzione di Francesca Fagnani. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare clip e l’intera puntata (ovviamente dopo la messa in onda) grazie alla funzione on demand.