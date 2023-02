Belve 2023: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Belve 2023, la nuova edizione del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda cinque puntate. La prima martedì 21 febbraio 2023; la quinta e ultima martedì 21 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 21 febbraio 2023

Seconda puntata: martedì 28 febbraio 2023

Terza puntata: martedì 7 marzo 2023

Quarta puntata: martedì 14 marzo 2023

Quinta puntata: martedì 21 marzo 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Belve 2023? La messa in onda di ogni serata è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23,15. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore.

A differenza delle scorse edizioni ci saranno più interviste: tre per puntata, intervallate da alcuni momenti dedicati alla comicità, affidati alla satira di Ubaldo Pantani e dall’incursione di alcune giovani e talentuose rivelazioni del web. Tra le new entry, infatti, anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram “Eterobasiche” danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi etero basici”, portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi quali calcio, quote di genere e Lgbtq+. Per finire, spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Belve 2023, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.