Belve 2023: anticipazioni, cast, ospiti, interviste, quante puntate e streaming

Da martedì 21 febbraio 2023 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Belve, la nuova edizione (2023) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti e anticipazioni

Le prime “belve” ospiti di Francesca Fagnani saranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, Wanda Nara, Anna Oxa, che concede a Francesca la prima e unica intervista dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, e Naike Rivelli. Tra le novità del “format”, che ha decretato il successo delle precedenti edizioni, innanzitutto il numero di interviste che saranno tre per puntata, intervallate da alcuni momenti dedicati alla comicità, affidati alla satira di Ubaldo Pantani e dall’incursione di alcune giovani e talentuose rivelazioni del web.

Tra le new entry, infatti, anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram “Eterobasiche” danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi etero basici”, portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi quali calcio, quote di genere e Lgbtq+.

Per finire, spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.

Belve 2023: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Belve 2023 su Rai 2? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima martedì 21 febbraio 2023; la quinta e ultima martedì 21 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 21 febbraio 2023

Seconda puntata: martedì 28 febbraio 2023

Terza puntata: martedì 7 marzo 2023

Quarta puntata: martedì 14 marzo 2023

Quinta puntata: martedì 21 marzo 2023

Quanto dura (durata) ogni puntata di Belve 2023? La messa in onda di ogni serata è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23,15. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.