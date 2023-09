Belve 2023: la nuova edizione del programma di Francesca Fagnani su Rai 2. Anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Torna Belve, la nuova edizione del programma di interviste graffianti condotto da Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2 dal 26 settembre. Come sempre tanti ospiti si metteranno a nudo raccontandosi in maniera inedita, e rispondendo alle domande pungenti della giornalista. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Sono previste cinque puntate, ogni martedì sera dal 26 settembre alle 21.20 su Rai 2. La trasmissione “cult” di Francesca Fagnani come sempre darà spazio ad interviste imprevedibili a personaggi al centro della cronaca, del costume e della politica. In questa nuova edizione oltre alla giornalista è previsto un cast fisso con Vincenzo De Lucia e le Eterobasiche oltre ad una serie di stand up affidati ad attori e attrici. Gli ospiti della prima puntata saranno Stefano De Martino, Fabrizio Corona e Arisa. Sarà come di consueto per la trasmissione confronto occhi negli occhi, per tracciare il profilo dei protagonisti, donne e uomini accomunati dalla tenacia, dal coraggio e dall’essere sempre e solo se stessi, nel bene e nel male.

Belve 2023: quante puntate

Quante puntate sono previste per Belve 2023? In tutto cinque puntate, dal 26 settembre alle 21.20 su Rai 2. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 26 settembre 2023

Seconda puntata: 3 ottobre 2023

Terza puntata: 10 ottobre 2023

Quarta puntata: 17 ottobre 2023

Quinta puntata: 24 ottobre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Belve in diretta tv e in streaming? Potete seguire Belve 2023 su Rai 2 ogni martedì sera alle 21.20 dal 26 settembre 2023. Anche in streaming e on demand su Rai Play.