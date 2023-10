Belve 2023: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata, 17 ottobre

Questa sera, 17 ottobre 2023, torna Belve, la trasmissione cult di Francesca Fagnani in onda ogni martedì in prima serata su Rai 2 dalle 21.20. In tutto sono previste cinque puntate. Ma chi sono gli ospiti e le anticipazioni di questa sera? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi ospiti decisi a mettersi in gioco e accettare la sfida di Belve: raccontarsi senza filtri, rispondere con onestà alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Ospiti della puntata di Belve di questa sera, martedì 17 ottobre alle 21.20 su Rai 2, saranno: Ivana Spagna, Antonio Conte e Eva Riccobono.

Per lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia sarà ospite della “cartomante” di Belve il giornalista Dario Fabbri; mentre il momento stand-up della serata è affidato a Carmine Del Grosso. Da non perdere anche l’incursione delle Eterobasiche, e per finire la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.

Belve 2023: quante puntate

Quante puntate sono previste per Belve 2023? In tutto cinque puntate, dal 26 settembre alle 21.20 su Rai 2. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 26 settembre 2023

Seconda puntata: 3 ottobre 2023

Terza puntata: 10 ottobre 2023

Quarta puntata: 17 ottobre 2023

Quinta puntata: 24 ottobre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Belve in diretta tv e in streaming? Potete seguire Belve 2023 su Rai 2 ogni martedì sera alle 21.20 dal 26 settembre 2023. Anche in streaming e on demand su Rai Play.