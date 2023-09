Bellissima: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Bellissima è un film del 1951 in onda su Rai 3 questa sera, sabato 23 settembre 2023, alle ore 21.50. Un film drammatico del 1951 diretto da Luchino Visconti con Anna Magnani e Walter Chiari. Una madre romana gioca tutte le sue carte perché sua figlia possa entrare nel mondo dello spettacolo. Vediamo insieme la trama e il cast.

Maddalena Cecconi, moglie d’un capomastro, ha un’unica figlia, Maria, una bimba di otto anni, che adora. Maria non è bella ma agli occhi della madre è bellissima e Maddalena vorrebbe per lei uno splendido avvenire. Quando la Stella Film bandisce a Cinecittà un concorso tra le bimbe di Roma per l’interpretazione di un nuovo film, Maddalena decide di far partecipare al concorso la sua Maria e sacrifica tempo e denaro per prepararla degnamente. A Cinecittà, mentre cerca affannosamente Maria che si è smarrita nel labirinto delle costruzioni e degli uffici, s’imbatte in un tale Annovazzi, un aiutante del regista, che in cambio del suo aiuto, riesce a cavarle le ultime cinquantamila lire.

Finalmente arriva il momento del provino, ma quando nella sala viene proiettata l’immagine della piccola Maria, il regista e gli aiutanti, nel vederla così imbarazzata e goffa, scoppiano in una risata. Maddalena che vede tutto dalla cabina dell’operatore, arde di sdegno e, dopo aver fatto una violenta scenata, si porta via la bambina. Invano il regista, che ha scoperto nella bimba doti espressive non comuni, le sottopone un vantaggioso contratto. Le illusioni sono ormai cadute e Maddalena fa cacciare l’intruso. Terrà la sua bambina per sé e per suo marito.

Bellissima: il cast del film

Bellissima è il film del 1951 in onda questa sera su Rai 3 con protagonisti Anna Magnani e Walter Chiari. Un film drammatico del 1951 diretto da Luchino Visconti. Altri attori del cast sono Tina Apicella, Gastone Renzelli, Tecla Scarano, Lola Braccini, Arturo Bragaglia, Nora Ricci, Gisella Monaldi, Linda Sini, Liliana Mancini, Teresa Battaggi, Alessandro Blasetti, Mario Chiari, Vittorio Musy Glori, Geo Taparelli, Luigi Filippo D’Amico, Corrado Mantoni. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Anna Magnani: Maddalena Cecconi

Tina Apicella: Maria Cecconi

Gastone Renzelli: Spartaco Cecconi

Walter Chiari: Alberto Annovazzi

Tecla Scarano: Tilde Spernanzoni, maestra di recitazione

Arturo Bragaglia: il fotografo

Lola Braccini: la moglie del fotografo

Amalia Pellegrini: Norma

Nora Ricci: la stiratrice

Linda Sini: Mimmetta

Teresa Battaggi: la madre snob

Gisella Monaldi: la portinaia

Alessandro Blasetti, Mario Chiari, Vittorio Musy Glori, Geo Taparelli, Luigi Filippo D’Amico, Corrado: sé stessi

Streaming e tv

Il film Bellissima può essere visto in streaming su RaiPlay.