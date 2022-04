Belli ciao: trama, cast, trailer e streaming del film con Pio e Amedeo su Sky Cinema a Pasqua

Questa sera, domenica 17 aprile 2022 (Pasqua), alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Belli ciao, commedia con Pio e Amedeo diretta da Gennaro Nunziante. Una divertente prima tv in occasione di Pasqua, da non perdere per tutti gli appassionati del duo comico pugliese. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Belli ciao? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Pio e Amedeo interpretano due amici che stanno insieme sin dall’infanzia e che sembravano inseparabili. A dividerli è stato il post maturità, quando ognuno dei due ha dovuto scegliere la strada da percorrere per il futuro. Pio decide di andare a Milano nella speranza di entrare nel mondo della finanza, mentre Amedeo, fermamente convinto che anche al Sud si possa trovare un futuro professionale, resta nel suo paese natale, desideroso di entrare in ambiente medico.

Nonostante Amedeo non abbia grandi capacità mediche, anni dopo vende articoli sanitari e collabora con il sindaco per arrestare la fuga di cervelli dal Sud. Ma Pio e Amedeo sono destinati a incontrarsi di nuovo e ciò accade dopo anni, quando il paese ha bisogno di un finanziamento. L’unica banca disposta a concederlo è quella di Pio, ormai non solo milanese d’adozione, ma divenuto anche un manager importante. I due, nonostante le scelte di vita diverse, si ritroveranno, però, a lottare per un sogno in comune.

Belli ciao: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Belli ciao, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono ovviamente Pio e Amedeo, al secolo Pio D’Antini e Amedeo Grieco. Nel cast anche Lorena Cacciatore, Rosa Diletta Rossi, Nicasio Catanese e Giorgio Colangeli. La commedia di e con Pio e Amedeo, diretta da Gennaro Nunziante, che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi, racconta con ironia e leggerezza il dilemma che attanaglia i giovani del Sud quando si interrogano sul proprio futuro: partire o restare? Restare o partire? Nel cast anche Lorena Cacciatore, Rosa Diletta Rossi, Nicasio Catanese, Giorgio Colangeli. Prodotto da Lorenzo Mieli per Fremantle, il film è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con Prime Video.

Trailer

Vediamo insieme il trailer di Belli ciao, in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Abbiamo visto le informazioni (trama, cast, trailer) di Belli ciao, il film di Pio e Amedeo in onda a Pasqua. Ma dove vederlo in streaming e in diretta tv? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 aprile 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.