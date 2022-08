Belle e Sebastien – L’avventura continua: il cast del film

Questa sera va in onda Belle e Sebastien – L’avventura continua, il sequel dell’omonimo film uscito nel 2015. Diretto da Christian Duguay, la storia segue la precedente ed è ambientata in Francia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ora che lo scontro è giunto finalmente a termine, Sebastien sta cercando di condurre una vita normale in attesa che rientri Angelina dal fronte. Il bambino frequenta la scuola del paese di Saint Martin e non può separarsi dalla sua Belle e l’amico Cesar. Ma un giorno scopre che l’aeroplano su cui viaggiava Angelina per rientrare in Francia si è schiantato sul versante italiano delle alpi e tutti sono dati per morti. Il bambino non ci crede e non si arrende, così chiede ad un pilota – Pierre – di sorvolare l’area dell’impatto per accertarsi che non sia rimasto nessuno in vita. Prima del decollo, Sebastien sale a bordo con il cane anche se Cesar non vuole. Ma chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast

Così come il primo film, anche nel sequel è presente il protagonista, il giovane Felix Bossuet che interpreta il coraggioso Sebastien. Scopriamo chi fa parte del cast tra personaggi e rispettivi attori interpreti:

Félix Bossuet: Sebastien

Tchéky Karyo: Cesar

Thierry Neuvic: Pierre

Margaux Châtelier: Angelina

Urbain Cancelier: il Sindaco

Thylane Blondeau: Gabriela

Belle e Sebastien – L’avventura continua streaming e TV

Dove vedere Belle e Sebastien – L’avventura continua in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, lunedì 8 agosto 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.