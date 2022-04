Bella ciao per la libertà: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 22 aprile 2022, va in onda su Rai 3 Bella ciao per la libertà. Si tratta di una co-produzione Rai documentari, Palomar Doc e Luce Cinecittà con la regia di Giulia Giapopnesi. Con il sostegno della regione Emilia-Romagna e il contributo di Bper Banca. Il docufilm ripercorre la genesi e la storia di Bella Ciao, da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni. Una canzone ben inserita anche nel contesto della pop culture grazie a “La casa di carta”. E la sua forza non frena neanche adesso, di fronte alla guerra in Ucraina, dove è stata intonata come inno alla resistenza. E Rai Documentari dedica proprio a Bella Ciao una prima serata. Scopriamo tutto quello che sappiamo sul documentario.

Trama

Ad oggi, Bella Ciao è diventata una vera e propria hit internazionale, persino utilizzata come remix dance e techno e d’ispirazione per gli artisti di tutto il mondo. Il docufilm parte da una riflessione: perché oggi le nuove generazioni conoscono Bella Ciao? È davvero merito de La casa di carta, che l’ha trasformata in sua colonna sonora? Lo scopo di Bella ciao per la libertà è quello di ristabilire il percorso biografico di questa celebre canzone e come la sua storia s’intrecci a quella del nostro Paese. Questo brano della resistenza ha iniziato a prendere piede durante la Seconda Guerra Mondiale, negli anni del boom economico. Ma ha raggiunto tutto il mondo con il Festival della Gioventù. Il documentario della Rai ha raccolto materiale d’archivio inedito, immagini di cronaca dal mondo. E riporta la voce di testimoni della Resistenza ancora in vita oggi, così come testimonianze di attivisti che hanno cantato Bella Ciao durante le lotte per il Cile, Turchia, Iraq e Kurdistan.

Bella ciao per la libertà: il cast del film

Chi fa parte del cast di Bella ciao per la libertà? Il documentario, come già anticipato, raccoglie le voci di molti testimoni come ad esempio storici, musicisti e autori dei nuovi testi della canzone come Vinicio Capossela, Marcello Flores D’arcais, Moni Ovadia, Cesare Bermani, Hazal Koyuncuer e Giacomo Scaramuzza. In merito al documentario, la regista Giulia Giapponesi ha spiegato: “La storia di Bella Ciao è saldamente intrecciata al territorio in cui vivo e in cui sono cresciuta. Ma il lavoro di ricerca che ho portato avanti in questi anni mi ha permesso di scoprire molti aspetti del percorso della canzone che ancora non conoscevo e che aprono nuovi scenari”.

Streaming TV

Ora che abbiamo visto la trama e il cast di Bella ciao per la libertà, scopriamo invece dove vederlo in diretta TV e streaming. Il documentario va in onda in prima serata e in prima TV su Rai 3 venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21:20. Per seguire il docufilm in diretta TV è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo in live streaming può accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione.