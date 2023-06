Belen Rodriguez non dovrebbe fare parte della prossima stagione televisiva di Mediaset, di cui per anni è stata uno dei volti di punta. Secondo quanto ricostruisce Dagospia, la showgirl argentina non sarebbe stata riconfermata per la conduzione de Le Iene. Inoltre la soubrette avrebbe detto no all’altro suo impegno nelle reti del Biscione, quello con Tu si que vales.

Se così fosse, vedremo Belen solo nello show di Prime Video Celebrity Hunted. Parteciperà in coppia con la sorella, Cecilia Rodriguez. Nel cast anche Ernia e Guè, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales.

Un’esclusione che se confermata sarebbe clamorosa. Il nome che circola ormai da giorni sulla possibile nuova conduttrice de Le Iene è quello della giornalista Veronica Gentili. Sempre secondo Dagospia, il volto dell’informazione di Rete 4 sarebbe stato visto al ristorante di Mediaset insieme proprio al “papà” delle Iene Davide Parenti. Per Belen si tratterebbe di un addio a Mediaset dopo ben 15 anni di collaborazione, oltre ad essere il primo grande nome a lasciare la tv commerciale del Biscione dopo la morte di Silvio Berlusconi.