Belen Rodriguez torna a Le Iene e si sfoga: “Non sono incinta”

Belen Rodriguez è tornata alla conduzione de Le Iene, in onda su Italia 1 nella serata di martedì 18 aprile, motivando subito il perché della sua assenza nella puntata precedente.

La showgirl argentina, infatti, come del resto era già trapelato nei giorni scorsi era stata costretta a saltare la puntata dell’11 aprile poiché risultata positiva al Covid.

Nonostante questo, però, si erano subito rincorse numerose indiscrezioni su quello che poteva essere il “vero” motivo dell’assenza di Belen Rodriguez: da una possibile gravidanza a una eventuale rottura con il marito Stefano De Martino fino a una sorta di crisi esistenziale.

Ecco perché, tornata al timone della trasmissione, la showgirl argentina ha subito messo i puntini sulle i.

“Prendete appunti – ha esordito Belen Rodriguez a inizio puntata – non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere”.