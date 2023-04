Belen Rodriguez di nuovo assente dalle Iene, la showgirl ha il Covid

Nuova assenza per Belen Rodriguez alle Iene: la conduttrice argentina, infatti, è stata costretta a saltare la puntata in onda nella serata di martedì 11 aprile 2023 dopo aver scoperto di essere positiva al Covid.

La notizia della probabile assenza della conduttrice era iniziata a circolare nel primo pomeriggio di martedì: a lanciare l’indiscrezione era stato Dagospia, senza però specificarne i motivi.

A svelare l’arcano, poi, è stato lo stesso programma che sul suo profilo Instagram ha postato un video in cui si vede Belen Rodriguez con la mascherina che afferma: “Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi… Voglio lavorare… Devo andare a casa rinchiusa. Ci vediamo settimana prossima. Lasci il mio lavoro ai tre comici pazzeschi. Non saranno mai alla mia altezza, ma vi dovrete accontentare”.

Al tempo stesso, la showgirl argentina sui suoi social, oltre a ripostare il filmato lanciato dalla trasmissione ha pubblicato una foto che la ritrae con una mascherina Ffp2 e una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni: “In questi casi si può dire vaffa***lo?”.

Belen Rodriguez aveva già saltato una puntata del programma per motivi di salute non meglio specificati. La showgirl, poi, sempre a Le Iene, la settimana successiva aveva dichiarato: “La settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene“.

“Qualcuno l’ha notato e mi ha scritto ‘Tutto bene?’. Non vi ho risposto in quel momento, adesso sì e ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me” aveva concluso la conduttrice argentina.