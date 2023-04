Belen Rodriguez, “il suo male oscuro”: cosa sta succedendo

Quale “male oscuro” affligge Belen Rodriguez? Perché qualcosa alla showgirl argentina sta accadendo, altrimenti il rotocalco Diva e Donna non avrebbe pubblicato una copertina con lei e il marito Stefano De Martino e un titolo eloquente: “Stefano solo tu puoi guarirmi dal mio male oscuro”. Belen è, in effetti, in un momento difficile dal punto di vista privato e che ha conseguenze anche professionali, viste le sue assenze in conduzione a Le Iene.

Il mistero lo ha svelato lei stessa in alcune stories Instagram, in cui ha rivelato… di aver beccato il Covid: “Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi. Era rosso fuoco. No, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi – conclude la Rodriguez – che naturalmente non saranno mai alla mia altezza però vi dovete accontentare”.

Secondo Diva e Donna la Rodriguez starebbe iniziando a fare i conti con il tempo che passa. Dopo aver passato un lungo periodo sulla cresta dell’onda, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, ora Belen inizia ad essere meno in voga. Nuove ragazze e nuovi volti iniziano a farsi spazio e a “rubarle” il posto, creando nella showgirl un senso si smarrimento. In pratica, secondo la ricostruzione di Diva e Donna, la conduttrice e modella sudamericana starebbe affrontando una sorta di crisi per l’età che avanza.

Il disagio potrebbe riguardare anche Stefano, visto che in questo momento De Martino sta collezionando successi su successi, mentre lei compare meno in tv.