Perché Belen Rodriguez non conduce Le Iene stasera, 11 aprile 2023: il motivo dell’assenza

Perché Belen Rodriguez non conduce Le Iene stasera, martedì 11 aprile 2023, su Italia 1? Stasera la conduttrice argentina non sarà presente sul palco dello show di Mediaset che conduce ormai da tempo. A dare la notizia è stato nel pomeriggio Dagospia, poi in serata la conferma via social del programma. La conduttrice mancherà perché ha contratto il Covid. “Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi… Voglio lavorare… Devo andare a casa rinchiusa – le parole di Belen al profilo Instagram del programma -. Ci vediamo settimana prossima. Lasci il mio lavoro ai tre comici pazzeschi. Non saranno mai alla mia altezza, ma vi dovrete accontentare…”.

A lanciare i servizi dallo studio saranno dunque Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro. Non si tratta della prima assenza per Belen che già lo scorso 14 marzo non si presentò in studio. In quella occasione la puntata fu condotta in solitaria dall’attore Claudio Santamaria che aveva spiegato l’assenza della conduttrice con “motivi di salute”.

Nei giorni successivi Belen sparì anche dai social: niente post, niente stories su Instagram attraverso le quali quotidianamente racconta la sua vita. Un’assenza che scatenò un variegato ventaglio di ipotesi da parte dei fan e dei siti di gossip, che vanno da motivi di salute ad una crisi sentimentale. Al rientro a Le Iene (7 giorni dopo) Belen ci scherzò su dicendo: “Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Dovevo fare il tagliando, la macchina è vecchia”. Caso chiuso. Ora però il secondo forfait in poche settimane per il Covid.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Belen non conduce Le Iene 2023 stasera, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 11 aprile 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.