Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda giovedì 14 novembre 2019

Quali sono le anticipazioni di Beautiful di domani, giovedì 14 novembre 2019? L’appuntamento con la celebre soap opera di Canale 5 prosegue come ogni giorno e il pubblico della rete ammiraglia Mediaset non vede l’ora di entrare a casa Forrester e scoprire quali nuovi avvenimenti ci saranno.

Beautiful, del resto, è una soap opera molto amata dagli italiani: va in onda da ben tre decenni (è partita nel 1987) e ha visto, tra le tante, la perenne storia d’amore tra Ridge e Brooke, anche quando Ronn Moss ha abbandonato la soap opera a causa di un incidente ed è stato sostituito da Thorsten Kaye.

Canale 5, come al solito, lascia spazio a una puntata al giorno di Beautiful che ormai ha fatto breccia nel cuore degli italiani che non possono più farne a meno. Beautiful infatti va in onda tutta la settimana, dal lunedì alla domenica, alle ore 13:40.

Di seguito, le anticipazioni della puntata di domani, giovedì 14 novembre 2019.

Beautiful, le anticipazioni del 14 novembre 2019

Dov’eravamo rimasti? Nella puntata andata in onda questo pomeriggio, abbiamo visto Steffy cercare di convincere sua madre a trasferirsi a casa sua, in modo da averla più vicino e di avvicinarla a sua figlia Kelly.

La scelta di Steffy è stata contestata da Brooke. La Logan, infatti, non ha perso tempo e si è precipitata da Bill Spencer, spronandolo a sporgere denuncia verso Taylor, ritenendola pericolosa.

Nella puntata di domani, giovedì 14 novembre 2019, vediamo l’attenzione spostarsi su Hope. La giovane futura mamma è preoccupata dello stato mentale fragile di Taylor, una donna capace di tutto, ma a spaventarla in particolare è la riscoperta complicità tra Liam e Steffy.

I due hanno dei trascorsi molto forti (non a caso, Steffy ha avuto una bambina dalla sua relazione con Liam) e Hope non può che ingelosirsi davanti a una tale intesa, preoccupata che tra i due possa nuovamente scoppiare l’amore.

Beautiful, una soap opera in onda da tre decenni

Gli italiani non possono rinunciare all’appuntamento quotidiano con Beautiful. La soap opera, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, è partita nel 1987 raccontando l’importanza della famiglia Forrester e del loro marchio di fabbrica nel mondo della moda.

Ambientato a Los Angeles, Beautiful racconta le peripezie della famiglia protagonista e delle altre avversarie. La Forrester Creations, composta dal patriarca Eric e dall’ormai defunta Stephanie, ha visto i figli Ridge, Thorne, Angela (defunta), Kristen e Felicia spesso in lotta tra di loro.

La storia d’amore più importante di Beautiful è quella tra Ridge e Brooke, tormentata da tantissimi alti e bassi che li hanno portati più lontano che vicino alla felicità.

Negli anni sono stati tanti i personaggi che hanno movimentato le acque della soap opera americana: Sheila, Amber, Sally Spectra, Darla, Donna e Katie Logan (sorelle di Brooke), Bill Spencer, Liam e Wyatt Spencer (figli di Bill), Quinn, Pamela (sorella di Stephanie), Taylor, Maya e tantissimi altri ancora hanno alterato gli equilibri della trama di Beautiful.

Beautiful vi aspetta dal lunedì alla domenica su Canale 5, alle ore 13:40, mentre le nostre anticipazioni vi aspettano ogni giorno sul nostro sito.