Beast: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema Uno

Beast è il film in onda questa sera, lunedì 25 settembre 2023, alle ore 21.15. Si tratta di un thriller del 2022 diretto da Baltasar Kormákur, scritto da Jaime Primak Sullivan su soggetto di Ryan Engle. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Il film racconta la storia di un uomo, il dottor Nate Daniels (Idris Elba), rimasto vedovo e con due figlie adolescenti, che decide di partire per il Sudafrica, in ricordo della moglie defunta incontrata proprio lì. Dopo aver a lungo programmato questo viaggio insieme alle sue ragazze, Meredithe Norah (Iyana Halley e Leah Jeffries), Nate e la sua famiglia finalmente riescono a raggiungere la riserva di caccia, gestita da un vecchio amico del dottore, Martin Battles (Sharlto Copley), dove alloggeranno nei successivi giorni. Quello che doveva essere un viaggio nel ricordo e di elaborazione del lutto si trasforma, però, in un incubo e in una spaventosa lotta per la sopravvivenza quando un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani.

Beast: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley, Leah Jeffries. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Idris Elba: Dr. Nate Samuels

Iyana Halley: Meredith Samuels

Leah Sava Jeffries: Norah Samuels

Sharlto Copley: Martin Battles

Streaming e tv

Dove vedere Beast in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 settembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.