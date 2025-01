Beast: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, venerdì 3 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Beast, film del 2022 diretto da Baltasar Kormákur, scritto da Jaime Primak Sullivan su soggetto di Ryan Engle. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante un’afosa notte, nella Riserva Mopani in Sudafrica, alcuni bracconieri tendono una trappola ad un piccolo branco di leoni, riuscendo ad ucciderli tutti meno il maschio alfa. Dopo che una parte dei bracconieri parte portandosi su dei furgoni le carcasse dei leoni, gli altri restano indietro per piazzare nuovamente le trappole, ma vengono attaccati e uccisi proprio dal maschio alfa.

Tempo dopo il dottor Nate Samuels, rimasto vedovo di recente, e le sue figlie adolescenti, Meredith e Norah, arrivano alla Riserva di Mopani per una vacanza. Arrivati all’aeroporto della Riserva, Nate si riunisce con il suo vecchio amico, Martin Battles, un biologo e manager di Mopani, che ha presentato Nate e sua moglie. Martin porta Nate e le ragazze nel villaggio dove è cresciuta la moglie di Nate. Dopo cena, quando Meredith e Nora si addormentano, Nate confida a Martin che intende approfittare del viaggio per riconciliarsi con le sue figlie a causa della morte della madre (che dopo il divorzio aveva sviluppato un cancro rivelatosi fatale).

Beast: il cast

Abbiamo visto la trama di Beast, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Idris Elba: Dr. Nate Samuels

Iyana Halley: Meredith Samuels

Leah Sava Jeffries: Norah Samuels

Sharlto Copley: Martin Battles

Streaming e tv

Dove vedere Beast in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.