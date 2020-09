Baywatch: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 6 settembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Baywatch, film del 2017 diretto da Seth Gordon con protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie televisiva statunitense andata in onda dal 1989 al 2001. Ma qual è la trama del film? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il tenente Mitch Buchannon è il caposquadra dei bagnini delle spiagge di Emerald Bay, in Florida, assieme alle due fidate colleghe Stephanie Holden e C.J. Parker. Essendo rimasti liberi tre posti vengono indette delle selezioni, che vengono vinte dal borioso ex campione olimpico di nuoto Matt Brody, dall’intelligente Summer Quinn e dall’imbranato esperto di informatica Ronnie. Nel frattempo giunge ad Emerald Bay la nuova proprietaria dell’esclusivo Huntley Club, Victoria Leeds, su cui pendono delle voci riguardo il fatto che sia a capo del traffico di una pericolosissima droga chiamata “Flakka”.

Baywatch: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Baywatch, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: Mitch Buchannon

Zac Efron: Matt Brody

Alexandra Daddario: Summer Quinn

Kelly Rohrbach: C. J. Parker

Ilfenesh Hadera: Stephanie Holden

Priyanka Chopra: Victoria Leeds

Jon Bass: Ronnie Greenbaum

Yahya Abdul-Mateen II: Garner Ellerbee

Rob Huebel: capitano Thorpe

Hannibal Buress: Dave

Jack Kesy: Leon

Amin Joseph: Frankie

Izabel Goulart: Amber

Charlotte McKinney: Julia

Streaming e tv

Dove vedere il film Baywatch in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 6 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi e film Mediaset da pc, tablet e smartphone.

