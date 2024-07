Battiti Live 2024: le tappe e le location del concerto, Canale 5

Quali sono le tappe e le location di Battiti Live 2024? Il concerto dell’estate tocca le più belle città della Puglia e va in onda in prima serata su Canale 5 dall’8 luglio 2024 per cinque puntate con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin. I concerti sono stati registrati nei giorni scorsi, per cui non sono in diretta. In particolare le prime tre puntate dell’edizione 2024 sono state registrate a Molfetta, provincia di Bari, il 21, il 22 e il 23 giugno. Le ultime due puntate invece sono state registrate il 6 e il 7 luglio a Otranto.

Appuntamento su Canale 5 dall’8 luglio. Alla conduzione ci saranno Ilary Blasi e Alvin, accompagnati da Rebecca Staffelli. Ci saranno poi in collegamento altri artisti per alcune esibizioni on the road da altre splendide città pugliesi.

Ballerini

Il corpo di ballo di Battiti Live 2024 sarà composto da Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Lucia Ferrari, Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti, Alessio Di Ponzio, Mattias Nigiotti, Eleonora Cabras, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia. Saranno presenti anche Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, e Tommaso Stanzani.

Battiti Live 2024: quante puntate

Quante puntate sono previste per Battiti Live 2024? Appuntamento su Canale 5 dall’8 luglio 2024 con Ilary Blasi e Alvin. In tutto sono previste cinque puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare).