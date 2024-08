Battiti Live 2024, la scaletta della quinta e ultima puntata dello show su Canale 5, 5 agosto

Battiti Live 2024 è il concerto dell’estate in onda su Canale 5 alle ore 21.20 per cinque settimane dall’8 luglio 2024. Alla conduzione una nuova coppia, formata da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Il concerto va in onda in cinque grandi serate di musica, registrate nei giorni scosse in alcune delle più belle tappe e location della Puglia. Ma vediamo insieme la scaletta con gli artisti e i cantanti della serata di Battiti Live 2024 su Canale 5.

Scaletta e cantanti

Nel quinto appuntamento in onda oggi, 5 agosto, da Otranto, ci saranno: Gaia, The Kolors, Capoplaza, Emma, Boomdabash, Rocco Hunt, Francsco Gabbani, Petit, Mr Rain, Mida, Mietta, Benji & Fede, Gabry Ponte, Sarah, Alex Britti, Matteo Paolillo, Alex, Ava, Cioffi, Berna e Dotan.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa puntata: Emma da Brindisi, Tananai da Giovinazzo e Alessandra Amoroso e BigMama da Ostuni.

Quante puntate

Abbiamo visto la scaletta e i cantanti, ma quante puntate sono previste per Battiti Live 2024? In tutto dunque cinque puntate ogni lunedì su Canale 5. Ecco la programmazione completa.