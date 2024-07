Battiti Live 2024, la scaletta della prima puntata dello show su Canale 5, 8 luglio

Battiti Live 2024 è il concerto dell’estate in onda su Canale 5 alle ore 21.20 per cinque settimane dall’8 luglio 2024. Alla conduzione una nuova coppia, formata da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Il concerto va in onda in cinque grandi serate di musica, registrate nei giorni scosse in alcune delle più belle tappe e location della Puglia. Ma vediamo insieme la scaletta con gli artisti e i cantanti della prima serata di Battiti Live 2024 su Canale 5.

Scaletta e cantanti

Nel primo appuntamento di Battiti Live 2024 si alterneranno sul palco:

Irama

Gigi D’Alessio

Rose Villain

Guè

Michele Bravi

Blue

Fedez

Emis killa

Sarah

Francesco Gabbani

Achille Lauro

Coma Cose

Alfa

Gabry Ponte

Rhove

Darin

Mida

Petit

Holden

Due le esibizioni ‘On the road’: Geolier da Foggia e Angelina Mango da Galatina.

Quante puntate

Abbiamo visto la scaletta e i cantanti, ma quante puntate sono previste per Battiti Live 2024? In tutto dunque cinque puntate ogni lunedì su Canale 5. Ecco la programmazione completa.