Battiti Live 2024: le anticipazioni (cantanti, artisti, ospiti) della seconda puntata su Canale 5, 15 luglio

Battiti Live 2024 è il concerto dell’estate in onda dalle più belle location della Puglia, in onda su Canale 5 per cinque serate di grande musica. Alla conduzione la coppia Ilary Blasi e Alvin. L’evento è stato registrato nei giorni scorsi. Sui palchi più belli della Puglia tornano gli artisti e i cantanti più in voga con i tormentoni di questa estate. Ma chi sono gli ospiti e i cantanti della seconda puntata di questa sera? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e cantanti

In tutto sono previste cinque puntate. Le prime tre sono state registrate a giugno a Molfetta. Gli artisti che si sono esibiti nel corso delle prime tre tappe sono Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, gli Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, i Boomdabash, i Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, i Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr. Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, i Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors e Tony Effe. Gli artisti protagonisti delle esibizioni “on the road”, invece, sono Angelina Mango e Geolier.

Vediamo ora gli artisti e cantanti previsti nella seconda puntata, in onda stasera:

The Kolors

Elodie

Emma

Annalisa

Tananai

Tony Effe

Gaia

Alessandra Amoroso

Articolo 31

Mida

Rose Villain

Renga e Nek

Gabry Ponte

Holden

Paola e Chiara

Cristiano Malgioglio

Baby K

Big Mama

ComaCose

Clara

Olly

Santi Francesi

Gli artisti non si limiteranno al palco di Molfetta ma saranno protagonisti anche di esibizioni on the road in alcune delle località turistiche più belle della Puglia. In questa puntata, Elodie si esibirà da Bari, mentre i The Kolors faranno tappa a Gravina.

Streaming e tv

Dove vedere Battiti Live 2024? Appuntamento su Canale 5 ogni lunedì in prima serata alle ore 21.30 per cinque settimane dall’8 luglio 2024. Anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. I fan di Battiti Live potranno seguire l’evento anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.