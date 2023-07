Battiti Live 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda serata, 11 luglio

Questa sera, martedì 11 luglio 2023, va in onda in prima serata su Italia 1 la seconda puntata di Battiti Live 2023. La nuova edizione fa tappa in alcune delle più belle località della Puglia, con protagonista la grande musica dell’estate. Quest’anno sul palco sono attesi circa 100 artisti. Ma dove seguire la diretta streaming e TV del concerto estivo condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Battiti Live 2023 va in onda in prima serata su Italia 1 martedì 11 luglio 2023 alle ore 21:20. Per seguire lo show in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 106. I fan di Battiti Live potranno seguire l’evento anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.

Battiti Live 2023 streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del concerto pugliese potete accedere gratuitamente a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Italia 1, dal menù a tendina sulla sinistra. Oltre alla TV e streaming, Battiti Live 2023 è distribuito anche in radio da Radio Norba e Tele Norba (emittenti locali).